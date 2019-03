Regel Nummer fünf lautet: Ich bin ein bisschen Pippi (Langstrumpf) und ein bisschen Annika. Für alle, die damit nichts anfangen können: Pippi Langstrumpf ist im Buchklassiker von Astrid Lindgren das personifizierte Selbstbewusstsein und traut sich einfach alles (zu). Ihre Freundin Annika ist dagegen eine Oberbedenkenträgerin und hat erst einmal Angst vor allem und jedem. Weder das eine noch das andere kommt aber im Bewerbungsschreiben gut an, wenn es um die eigenen Fähigkeiten geht. Punkten kann man dagegen mit originellen Einfällen, jedenfalls meistens.

Ganz schön viel Hirnschmalz also, dass in so einem einseitigen (auch das eine eiserne Regel) Anschreiben steckt. Die Arbeit spart man sich jedoch nicht wirklich, wenn das Unternehmen aufs Anschreiben verzichtet. Manche Unternehmen lassen einem die Wahl: Anschreiben oder Motivationsfrage. Andere Firmen fragen in einem Telefonat schon vor dem Vorstellungsgespräch Motivation und Qualifikation ab, ganz nach dem Motto: „Wir fragen Sie jetzt mal das, was aus Ihrer Bewerbung nicht ersichtlich ist.“

Und das könnte folgendermaßen ablaufen: Warum haben Sie sich bei uns beworben? Was sind Ihre Stärken? Was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal? Also genau das, was im Anschreiben stehen soll.