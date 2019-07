Auch bei Deutschlands größtem Arbeitgeber mit weit mehr als vier Millionen Beschäftigten entscheidet natürlich der (Ausbildungs-)Abschluss mit über die Bezahlung. Doch Kommunen, Landes- und Bundesbehörden wissen längst, dass lebenslanges Lernen unverzichtbar ist. Entsprechend groß sind die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und damit die Aufstiegschancen. Neben den typischen Verwaltungsberufen, wie Verwaltungsfachangestellte/r oder Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, bietet der öffentliche Dienst eine Lehre in fast allen Ausbildungsberufen an: Dazu gehören beispielsweise Köchin/Koch, Gärtner/in, Tierpfleger/in, Kfz-Mechatroniker/in oder Fachinformatiker/in. Auch in den Verwaltungsberufen gibt es zahlreich Spezialisierungsangebote, zum Beispiel auf Steuer oder auf Soziales.

Eine wichtige Frage sollte man jedoch schon vor Beginn einer Ausbildung im öffentlichen Dienst klären, denn diese Besonderheit gibt es nur hier: Will ich Beamter/in werden oder will ich später als Angestellte/r arbeiten? Das Gute am öffentlichen Dienst: Grundsätzlich kann man mit jedem Schulabschluss Beamter/in oder Angestellte/r werden. So gibt es im Beamtenbereich vier verschiedene Beschäftigungsgruppen: Für den einfachen Dienst ist mindestens ein Hauptschulabschluss notwendig, für den mittleren Dienst ein Realschul- oder ein Hauptschulabschluss mit anschließendem Abschluss einer entsprechenden Berufsausbildung.